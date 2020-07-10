Після розлучення з Меган Фокс актор Браян Остін Грін опинився під прицілом преси. Всі журналісти західних ЗМІ намагаються вивідати деталі його нового роману з пишногрудою моделлю Кортні Стоден. І пресі це вдалось: дівчина прокоментувала ці стосунки та роман актора зі ще однією красунею.

В інтерв'ю Fox News 25-річна Кортні Стоден заявила, що Браян Остін Грін – бабій. Вона розповіла журналістам, що актор не хотів, аби світ дізнався про їхній роман та намагався тримати ці стосунки у секреті. Однак папараці зробили фото пари, що зруйнувало плани Браяна Остіна Гріна.

Дивіться також Секс-діва у 15 років: Меган Фокс потрапила у скандал через еротичні кінокадри

Браян хотів, щоб я була його маленькою таємницею. Я заблокувала його у мережі після того, як кілька інших жінок, з якими він загравав, розповіли мені про це. Я вірю їхнім словам,

– заявила Кортні Стоден.

Однак дівчина остаточно ще не розірвала стосунки з Браяном Остіном Гріном.

Водночас актор розповів журналістам, що Кортні Стоден – дуже мила, однак часом робить поганий вибір. Дізнавшись чутки про роман Браяна Остіна Гріна зі ще однією дівчиною Тіною Луїс, модель зробила все для того, аби нашкодити своєму обранцю. І навіть інтерв'ю зі звинуваченнями про численні романи Браян Остін Грін сприйняв як спробу зруйнувати його імідж.

"Вона – дуже хороша людина, але іноді робить поганий вибір… Той факт, що вона вирішила піднести інформацію так, немов я зустрічаюся ще й з Тіною, що могло створити проблеми для мене, батька трьох маленьких дітей, мене засмутило", – прокоментував Браян Остін Грін.

Водночас актор не приховує, що мав зустріч з Тіною Луїс. Вони повечеряли в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, що й стало приводом для чуток про роман. Однак чи це була ділова зустріч, чи романтична Браян Остін Грін вирішив не коментувати.

Що відомо про нові стосунки Браяна Остіна Гріна

У травні 2020 року Браян Остін Грін і Меган Фокс остаточно розлучились. Тріщину їхній шлюб мав ще у 2016 році, однак третя вагітність акторки змусило подружжя задуматись про стосунки та пройти курс сімейної терапії. Та ідилія протривала всього 4 роки: ані троє спільних дітей, ані численне майно, яке доведеться ділити, не змусио Меган подати документи на розлучення.

Наразі запальна Меган Фокс зустрічається з репером Колсоном Бейкером. Акторка переїхала в будинок у Малібу, залишивши колишньому коханому маєток в Лос-Анджелесі. А от Браян Остін Грін почав зустрічатись з пишногрудою білявкою Кортні Стоден. Окрім цього, у пресі приписують йому роман з Тіною Луїс. Обидві дівчини значно молодші за актора-ловеласа.