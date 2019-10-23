Пишногруда Демі Роуз поділилась результатами еротичної зйомки: фото 18+

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Демі Роуз знялась в еротичній фотосесії
Демі Роуз знялась в еротичній фотосесії / Instagram / @demirosemawby

Одна з найвідоміших блогерок сучасності Демі Роуз полюбляє хизуватись своїм тілом у сексуальних зйомках. Однак днями модель перевершила саму себе, знявшись в еротичній фотосесії топлес.

Демі Роуз всього у 24 роки може похизуватись чималою популярністю у світі, адже за її інстаграм-сторінкою стежать понад 10 мільйонів людей. Причиною такого шаленого успіху моделі є її фото, які щодня з'являються у мережі. Демі Роуз з легкістю перетворює навіть буденні знімки на сексуальні, хизуючись своїми пишними формами в мінівбраннях або купальниках. 

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Та днями запальна модель зуміла перевершити всі очікування її підписників. Демі Роуз оголилась перед камерою, залишивши на тілі крихітні бікіні, ковбойський капелюх та чоботи з бахромою. Груди блогерка прикрила руками, що виглядало дуже звабливо у кадрі. Позувала Демі Роуз посеред пустелі у Червоних скелях, що в американському штаті Невада. 

"Серія фото на десерт", – грайливо підписала знімки Демі Роуз. 

Демі Роуз знялась у сексуальній фотосесії
Демі Роуз знялась у сексуальній фотосесії / Instagram / @demirosemawby

Модель і блогерка Демі Роуз
Модель і блогерка Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Сексуальна Демі Роуз
Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Окрім цього, манекенниця поділилась кадром із початкової зйомки. Там 24-річна Демі Роуз позувала спиною до камери, демонструючи пишні сідниці в сексуальному золотистому вбранні. 

Відомо, що автором зйомки був фотограф Браян Річардс, який у мережі відомий під псевдонімом Desantos. Митець спеціалізується на еротичних фотосесіях, тому й запропонував моделі створити кадри у стилі сексуальної ковбойки. Фото мали чималий успіх у мережі, адже кожен з них вподобали тисячі людей.

Еротична фотосесія Демі Роуз
Еротична фотосесія Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Демі Роуз Новини LifeStyle
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