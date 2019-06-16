Пишногруда Демі Роуз показала свої форми у відвертому купальнику: гарячі фото

Англійська зірка соціальної мережі Instagram Демі Роуз наповнює свою сторінку лише гарячими світлинами у білизні чи демонструючи свої принади у відвертих вбраннях. Так, днями її сторінка вкотре поповнилася сексуальними кадрами.

Новий сексуальний кадр Insta-модель традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Пишнотіла Демі Роуз, яка набула світової популярності завдяки своїм відвертим знімкам у соціальній мережі, не забуває підкидати дров у вогонь і наповнювати акаунт звабливими світлинами. Будь-який вихід англійської красуні супроводжується відповідним її стилю вбранням, а також не завершується без кадру еротичного характеру.

Так, на нових фото 24-річна Демі Роуз позує у сексуальному купальному костюмі золотистого кольору, звабливо дивлячись в об'єктив камери. "Горда оголосити, що я є обличчям рекламної кампанії Oh Polly цього року". Варто відзначити, що пляжне вбрання для пишногрудої моделі підібрали дуже влучно – відкрита талія і пояси, які послужили декором, неабияк підкреслювали її переваги і доповнювали її індивідуальний стиль.