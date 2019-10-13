Пишногруда Демі Роуз приміряла прозору сукню без білизни: фото 18+

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Пишногруда Демі Роуз приміряла прозору сукню без білизни: фото 18+

Одна з найспокусливіших блогерок та моделей сучасності Демі Роуз вкотре приголомшила мережу відвертими знімками. Манекенниця показала свій відпочинок в Каліфорнії, поніжившись на сонці у прозорій сукні.

Всього у 24 роки Демі Роуз може з легкістю похизуватись мільйонною аудиторією прихильників та зйомками для престижних глянців. Пишногруда модель вже давно зробила ставку на блог в інстаграмі, який приносить їй приголомшливі прибутки. Відтак щодня Демі Роуз публікує у мережі сексуальні фото, які підкорюють мережу відвертістю. 24-річна модель з легкістю приміряє відверті сукні та позує перед камерами у купальниках або ж топлес

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Днями знаменита американка вкотре розбурхала свій блог провокативними світлинами. Демі Роуз показала свої пишні форми у прозорій сітчастій сукні. Сексальності її образу додала відсутність бюстгальтера. Модель позувала біля басейну її маєтку в Каліфорнії, обираючи грайливі пози. 

Демі Роуз приміряла прозору сукню
Демі Роуз приміряла прозору сукню / Instagram / @demirosemawby

Сексуальні фото Демі Роуз
Сексуальні фото Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз підкорила мережу
Демі Роуз підкорила мережу / Instagram / @demirosemawby

Однак у таких сексуальних фото хейтери вже встигли знайти плагіат. За їхніми словами, Демі Роуз черпала натхнення для фотосесії у своєї конкурентки – найуспішнішої блогерки Кайлі Дженнер. У рекламі власного косметичного бренду вона також постала у прозорій сітчастій сукні, не вбравши спідню білизну. 

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Кайлі Дженнер у сексуальній рекламі
Кайлі Дженнер у сексуальній рекламі / Instagram / @kyliejenner

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика
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