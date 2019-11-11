Пишногруда Демі Роуз знялася для еротичного журналу: фото 18+
24-річна британка Демі Роуз є прикладом того, як дівчина може прославитися у соціальних мережах у сучасному світі через відверті фото. Селебріті показала шанувальникам у мережі нові світлини, які вона зробила для еротичного журналу Bad Influence.
Новий еротичний знімок Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На фото модель знялася у білих стрінгах і білосніжному прозорому халаті.
Читайте також: У крихітному бікіні та з білявим волоссям: Демі Роуз шокувала сміливим образом – 18+
Пір'я на вбранні та ідеальна голлівудська укладка волосся додали нотки бурлеску звабливому образу Демі. На світлині 24-річна дівчина тримає халат руками, який ледь прикриває її пишні груди.
А на сторінці в інстаграмі самого журналу опубліковані набагато провокативніші фото, на яких позують четверо оголених дівчат, серед них – Демі Роуз. Такої фотосесії від 24-річної дівчини шанувальники не очікували.