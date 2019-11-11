Пишногруда Демі Роуз знялася для еротичного журналу: фото 18+

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-річна британка Демі Роуз є прикладом того, як дівчина може прославитися у соціальних мережах у сучасному світі через відверті фото. Селебріті показала шанувальникам у мережі нові світлини, які вона зробила для еротичного журналу Bad Influence.

Новий еротичний знімок Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На фото модель знялася у білих стрінгах і білосніжному прозорому халаті. 

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Пір'я на вбранні та ідеальна голлівудська укладка волосся додали нотки бурлеску звабливому образу Демі. На світлині 24-річна дівчина тримає халат руками, який ледь прикриває її пишні груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

А на сторінці в інстаграмі самого журналу опубліковані набагато провокативніші фото, на яких позують четверо оголених дівчат, серед них – Демі Роуз. Такої фотосесії від 24-річної дівчини шанувальники не очікували. 

 

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Демі Роуз Мода
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