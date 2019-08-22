Пишногруда Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Vanity Fair: звабливе фото

Популярна акторка Моніка Беллуччі знялася для обкладинки італійського глянцевого журналу Vanity Fair в ефектному спокусливому образі..

Італійська діва Моніка Беллуччі вкотре демонструє, що для жінки вік – це лише цифра. У свої 54 роки акторка вражає звабливими формами та жіночністю.

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Знаменитість знялася для чергової обкладинки глянцевого видання. Нове фото опублікував журнал Vanity Fair на своїй сторінці в Instagram. На світлині Моніка позує в дуже звабливому закритому купальнику, який ефектно підкреслив пишні груди і струнку талію Беллуччі. У підписі зазначається, що італійка вперше для Vanity Fair знялась 16 років тому.

У молодості ми бачимо світ чорним і білим, ми стаємо конформістами й жертвами всіх прочитаних нам лекцій, поки самі не зрозуміємо, що для нас справді важливо. У кого немає ностальгії за минулим – немає страху перед майбутнім. Красуня Беллуччі любить змінювати в житті все, навіть чоловіків,

– наголосило видання.



Моніка Беллуччі / Vanity Fair Italy

Напередодні Моніка Беллуччі з'явилася на сторінках французького видання Madame Figaro, де продемонструвала ідеальну фігуру у грайливих образах. На обкладинці акторка позувала у чорному боді з мокрим волоссям.