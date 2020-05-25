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Пишнотіла Lizzo похизувалась своїми формами у бікіні: фото 18+

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Пишнотіла Lizzo показала фото в білизні
Пишнотіла Lizzo показала фото в білизні / Instagram / @lizzobeeatin

Знаменита американська співачка Lizzo навіть на карантині з легкістю влаштовує еротичні фотосесії, які виглядають як глянцеві. Пишнотіла зірка днями розбурхала мережу знімками у басейні.

Провокативні кадри артистка розмістила на інстаграм-сторінці, де за її життям стежать майже 9 мільйонів людей. Lizzo ніжилась на сонці в яскравому бікіні, яке не приховувало її пишних форм. Ба більше, знаменитість залюбки хизувалась оголеним тілом з різних ракурсів. 

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Для карантинної фотосесії вона зробила ефектний макіяж з акцентом на очі. Курортного стилю їй додали африканські коси, заплетені на розкішне волосся.

Lizzo знялась у спекотній фотосесії
Lizzo знялась у спекотній фотосесії / Instagram / @lizzobeeating

Пишнотіла Lizzo у купальнику
Пишнотіла Lizzo у купальнику / Instagram / @lizzobeeating

Та не забула Lizzo і підкреслити умови карантину. На двох фото видно, що оголена артистка одягнула маску для обличчя та рукавички такого ж принту, як купальник. "Ласкаво прошу у літо 2020 року", – іронічно написала вона до фото.

До теми: Пишнотіла співачка Lizzo продемонструвала великі сідниці у сексуальній білизні

Співачка Lizzo оголила сідниці в бікіні
Співачка Lizzo оголила сідниці в бікіні / Instagram / @lizzobeeating

Еротична зйомка Lizzo
Еротична зйомка Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Чому Lizzo оголюється

Хоч володарка Греммі та інших престижних премій і має зайву вагу, вона абсолютно не комплексує через це. Lizzo зізналась у своєму блозі, що раніше була жертвою хейтерів. У школі однолітки полюбляли насміхатись з її пишних форм, розвиваючи комплекси. 

Та, здобувши світову славу, артистка переконалась, що зайва вага – це не привід замикатись у кімнаті. Тому своїм прикладом Lizzo вирішила показувати, що і пишнотілі жінки можуть бути сексуальними та повинні одягатись у те, що хочуть. Відтак співачка часто обирає сукні з відвертим декольте та залюбки танцює тверк у спідній білизні. Запальні рухи Lizzo продемонструвала і в басейні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Подорожі Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Новини США
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