Пишнотіла Lizzo похизувалась своїми формами у бікіні: фото 18+

Знаменита американська співачка Lizzo навіть на карантині з легкістю влаштовує еротичні фотосесії, які виглядають як глянцеві. Пишнотіла зірка днями розбурхала мережу знімками у басейні.

Провокативні кадри артистка розмістила на інстаграм-сторінці, де за її життям стежать майже 9 мільйонів людей. Lizzo ніжилась на сонці в яскравому бікіні, яке не приховувало її пишних форм. Ба більше, знаменитість залюбки хизувалась оголеним тілом з різних ракурсів.

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Для карантинної фотосесії вона зробила ефектний макіяж з акцентом на очі. Курортного стилю їй додали африканські коси, заплетені на розкішне волосся.



Lizzo знялась у спекотній фотосесії / Instagram / @lizzobeeating



Пишнотіла Lizzo у купальнику / Instagram / @lizzobeeating

Та не забула Lizzo і підкреслити умови карантину. На двох фото видно, що оголена артистка одягнула маску для обличчя та рукавички такого ж принту, як купальник. "Ласкаво прошу у літо 2020 року", – іронічно написала вона до фото.

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Співачка Lizzo оголила сідниці в бікіні / Instagram / @lizzobeeating



Еротична зйомка Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Чому Lizzo оголюється

Хоч володарка Греммі та інших престижних премій і має зайву вагу, вона абсолютно не комплексує через це. Lizzo зізналась у своєму блозі, що раніше була жертвою хейтерів. У школі однолітки полюбляли насміхатись з її пишних форм, розвиваючи комплекси.

Та, здобувши світову славу, артистка переконалась, що зайва вага – це не привід замикатись у кімнаті. Тому своїм прикладом Lizzo вирішила показувати, що і пишнотілі жінки можуть бути сексуальними та повинні одягатись у те, що хочуть. Відтак співачка часто обирає сукні з відвертим декольте та залюбки танцює тверк у спідній білизні. Запальні рухи Lizzo продемонструвала і в басейні.