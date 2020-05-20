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Пишнотіла співачка Lizzo продемонструвала великі сідниці у сексуальній білизні: фото

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Співачка Lizzo
Співачка Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Американська співачка Lizzo у 2019 році особливо прославилась завдяки своїй творчості, після чого почала все більше вражати прихильників у мережі своїми еротичними фото. Під публікацією нової світлини артистка закликала усіх виглядати сьогодні сексуальними.

32-річна зірка стала справжнім натхненням для більше ніж 8 мільйонів підписників в інстаграмі. Щотижня Lizzo публікує еротичний контент, де просить прихильників любити себе і своє тіло, яке б воно не було. Нею захоплюються також такі зірки, як Емілі Ратажковскі та Ешлі Грем.

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19 травня реперка опублікувала у своєму інстаграмі чергове спекотне фото, на якому зафіксувала лише одні пишні сідниці. На них помітний чималий цилюліт, втім, це співачку аж ніяк не турбує. Для світлини Lizzo одягнула звабливу мереживну білизну чорного кольору із зав'язками по боках, а за "верх" обрала чорний топ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

Прихильники засипали її позитивними коментарями, а сама Lizzo написала: "Одягніть сьогодні милі трусики і лясність себе по сідницях".

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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