Пишнотіла Ешлі Грем одягнула яскравий купальник та ролики в яскравій зйомці: фото

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Ешлі Грем для Swimsuits For All
Ешлі Грем для Swimsuits For All / Instagram / @swimsuitsforall

Американська plus-size модель Ешлі Грем потішила шанувальників новою фотоісторією. Зірка знялась для жіночого бренду купальників Swimsuits For All та приміряла декілька пікантних образів.

Американська компанія купальників часто запрошує знамениту модель для нових колекцій бренду. Так і сталось цього разу, коли 31-річна Ешлі знялась у яскравих образах для анонсованої лінійки купальних костюмів.

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На новій фотокартці модель позувала у соковитому рожевому купальнику суцільного крою, який має декілька вирізів в зоні спини. Він чудово підкреслив форму грудей і талії жінки. Для завершення літнього look Ешлі одягнула на голову стильне кепі, а на ноги взула бірюзові ролики.


Ешлі Грем для Swimsuits For All / Instagram

Зважаючи на те, що фотосесія відбувалась в піщаній місцевості і, скоріш за все, вона не змогла насолодитись катанням на роликах, вони чудово пасували в тон до автівки, яка була особливо популярною в 70-90-ті роки минулого століття. 

Зірковий стиліст Грем також залишила у своєму Instagram фото, на якому вона робить зачіску моделі за лаштунками зйомки.

Ешлі Грем
Ешлі Грем готується для фотосесії купальників Swimsuits For All / Instagram


Ешлі Грем / Instagram

 

Але це не єдині кадри, якими Ешлі змогла потішити фанатів. На сторінці бренду з'явилась ще одна світлина, на якій Ешлі демонструє чарівний купальник у чорно-білу смужку. Річ з нової колекції вже з'явиться в продажу у січні 2019 року.


Ешлі Грем для Swimsuits For All / Instagram

Теги: LifeStyle Мода Еротика Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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