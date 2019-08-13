Пишнотіла Кейт Аптон знялася без ретуші для обкладинки журналу Health: фото

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Кейт Аптон
Кейт Аптон / www.health.com

27-річна популярна модель та акторка Кейт Аптон, яка у листопаді 2018 року вперше стала мамою, прикрасила обкладинку журналу Health і дала відверте інтерв'ю про бодіпозитив і своє тіло після пологів.

Кейт Аптон з пишними звабливими формами знялася в ніжній фотосесії для журналу та відмовилася від ретушування світлин. В інтерв'ю модель зізналася, що завжди була впевнена у собі. Однак, як згадала зірка, на початках модельної кар'єри таки були люди, які критикували її фігуру.

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Кейт згадує, як їй колись було страшно не влізти в одяг і знадобилося чимало часу, щоб відмовитися від таких думок. "Тобі мале плаття другого розміру? Кому яке діло? Купи ще одне", – заявила знаменитість.

Я завжди була впевнена в собі. Виросла у Флориді, де дівчата постійно носили бікіні. В цьому не було нічого особливого. Навіть не замислювалася, що у мене якийсь інший тип фігури. А коли почала працювати моделлю, знайшлися люди, яким мої форми здалися надто великими. Зараз все інакше, і я дуже рада змінам. Модна індустрія дійсно сформувала мою особистість: зламала, а потім прийняла,
– згадала Аптон.

Кейт Аптон
Кейт Аптон / Health

Крім того, модель розповіла, що вона досі продовжує працювати над своїм тілом. Після пологів дівчини пройшло вісім місяців та вона пробує повернутися до форм, які були перед вагітністю.

Кейт Аптон
Кейт Аптон / Health

Додамо, у 2014 році журнал "FHM" розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал "People" назвав її "Найсексуальнішою жінкою року".

Згодом Кейт очолила рейтинг найзвабливіших жінок планети, який опублікував чоловічий журнал Maxim.

Кейт Аптон / Health

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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