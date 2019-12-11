Пишнотіла Lizzo презентувала кліп на пісню Good As Hell: запальне відео

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Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Популярна співачка і реп-виконавиця Lizzo представила новий відеокліп на пісню Good As Hell, який протягом двох днів після публікації вже назбирав близько трьох мільйонів переглядів.

Кліп був опублікований 9 грудня на офіційному ютуб-каналі виконавиці. Додамо, що сама пісня з'явилася у мережі ще у 2016 році і має понад 52 мільйони переглядів.

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У новому ролику Ліззо виступила із учасниками оркестру Південного університету Луїзіани на футбольному стадіоні, де команда станцювала і зіграла на музичних інструментах. 

Lizzo – Good As Hell: дивіться відеокліп

Хто така Lizzo?

Справжнє ім'я американської співачки Lizzo – Мелісса Вівіан Джефферсон. Її пісні відразу стають хітами. До прикладу, композиції Juice, Good As Hell, Boys, Truth Hurts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

У дитинстві Ліззо переживала проблеми зі сприйняттям свого тіла, а згодом почала популяризувати бодіпозитив. Так, пишнотіла дівчина не соромиться зніматися у спокусливих фотосесіях та демонструвати своє тіло, чим здобула шалену популярність. Артистка також знялася у стрічці "Стриптизерки", де виконала роль танцівниці Ліз. Додамо, що у фільмі головну героїню зіграла Дженніфер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Музика
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