Пишнотіла Lizzo станцювала тверк у бікіні: провокативне відео 18+

Популярна співачка Lizzo не припиняє вражати громадськість. З відпочинку в Бразилії зірка опублікувала спекотні кадри в купальнику та навіть станцювала тверк у бікіні.

Відповідними кадрами артистка ділиться із прихильниками на інстаграм-сторінці. Згідно з кадрами, на відпочинку Lizzo не нудьгує: разом з друзями вона влаштовує імпровізовані концерти в басейні та випиває коктейлі.

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Не забуває Lizzo і хизуватись своїми пишними формами. У ванній кімнаті свого номеру вона записала провокативне відео, яке вже встигло розбурхати мережу. Для кількасекундного ролика співачка одягнула мереживний чорний комплект спідньої білизни, який ледь прикривав інтимні місця Lizzo. У такому образі зірка станцювала тверк, засвітивши пишні сідниці та целюліт.

Цікаво, що Lizzo – не єдина артистка, яка опублікувала такий еротичний ролик. Співачка Нікі Мінаж також сексуально станцювала тверк на ліжку. Автором ролика був її чоловік Кеннет Петті, який ввімкнув запальний реп для такого спокусливого танцю.