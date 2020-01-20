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Пишнотіла модель Ешлі Грем народила сина

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Ешлі Грем та Джастін Ерван стали батьками вперше / Instagram / @ashleygraham

Одна з найвідоміших plus-size моделей Ешлі Грем вперше стала мамою. Манекенниця народила хлопчика 18 січня та поки вирішила не показувати його обличчя.

Про поповнення в сім'ї Ешлі Грем розповіла в інстагам-сторіс. За її словами, пологи відбулись ввечері 18 січня. А от стать дитини Ешлі Грем та її чоловік фотограф Джастін Ервін оголосили задовго до появи малюка на світ.

Спекотно: Пишнотіла модель Ешлі Грем повністю оголилась на останньому місяці вагітності: 18+

Об 18:00 в суботу наше життя змінилося на краще. Дякую за всю вашу любов і підтримку в цей неймовірний час,
– написала новоспечена матуся. 

Поки невідомо, як подружжя планує назвати свого довгоочікуваного первістка. Ані Ешлі Грем, ані Джастін Ервін поки не публікують фото новонародженого сина. Однак, знаючи зіркове подружжя, припускаємо, що прихильникам не доведеться довго чекати на світлини у мережі. 

Ешлі Грем стала мамою
Ешлі Грем стала мамою / Instagram / @ashleygraham

Як відомо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила ще 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном проводила час на відпочинку та святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було досить символічним. Згодом манекенниця зізналась, що очікує на появу сина. А от ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила тримати у секреті, хоч і натякнула, що вже обрала його.

До пологів пишнотіла модель готувалась дуже ретельно. Окрім збалансованого харчування, Ешлі Грем активно займалась йогою, що залюбки демонструвала у мережі. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Ешлі Грем Зіркові діти Зіркові мами Новини США LifeStyle
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