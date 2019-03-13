Пишнотіла модель Ешлі Грем показала фігуру у спідній білизні: сексуальні фото

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Ешлі Грем у сексуальній білизні
Ешлі Грем у сексуальній білизні / Instagram / @ashleygraham

Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем за час своєї кар'єри зуміла змінити еталони краси в США. для пишнотілих жінок вона створила сексуальну лінію спідньої білизни та очолила її рекламну кампанію.

Всього за кілька років пишнотілі моделі отримали приголомшливу популярність у світі. Заслугою цьому є манекенниці, які відверто заявляють, що жінка красива і приваблива з будь-якими формами. Особливо активно цю думку популяризує знаменита Ешлі Грем, яка не боїться поставати перед камерою без одягу та не приховує недоліки свого тіла, такі як целюліт. 

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Своїми пишними формами модель пишається і закликає всіх жінок у світі теж так робити. Окрім цього, модель plus size створила власну лінію спідньої білизни, щоб всі могли відчути себе сексуальною у ефектному мереживному вбранні. 

Ешлі Грем взяла приклад зі своїх зіркових колег – сімейства Кардашян і Ріанни – та прорекламувала власну лінію одягу Ashley Graham Lingerie. Модель постала перед камерою у спокусливій білизні, продемонструвавши звабливі форми. 

Цього тижня в Мельбурні у мене була можливість розповісти про те, як почалася моя співпраця Ashley Graham Lingerie з Addition Elle. Я не змогла знайти сексуальну білизну на ринку, ця ніша була порожньою, тому вирішила сама її створити для всіх вас. Я вдячна моїй команді за надану можливість, – розповіла Ешлі Грем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: LifeStyle 24
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