Пишнотіла модель Ешлі Грем приміряла звабливі купальники на відпочинку: фото

Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем продовжує приголомшувати прихильників звабливими кадрами з відпочинку. Днями манекенниця опублікувала чергові знімки, на яких засвітила не тільки свою фігуру, але й кілька купальників.

Участь у модних показах та зйомках, відеоблог, розробка власної лінії одягу та щоденні наполегливі тренування – це далеко не всі справи, якими заклопотана Ешлі Грем. Тому пишнотіла модель, як тільки з'являється нагода, вирушає на відпочинок.

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Цього разу запальна Ешлі обрала для поїздки колоритну Мексику. На райському пляжі манекенниця ніжилась під сонцем та не забувала робити пікантні кадри в купальниках, які зрештою з'явились у її блозі. На спекотних світлинах видно, як Ешлі Грем демонструє своїм пишні форми, насолоджуючись дивовижними краєвидами.

Мексико, ти мені так була потрібна! – написала Ешлі Грем, натякаючи на завершення відпустки.

Пишні форми Ешлі Грем ніколи не викликали комплекси у моделі. Американська зірка переконана, що жінка особлива, тому не повинна соромитись свого тіла, прикриваючи його балахонним вбранням. Відтак при кожній нагоді Ешлі Грем демонструє свою фігуру у приталених сукнях та не відмовляється від сексуальних фотосесій. Мабуть, така відвертість і принесла їй світову славу.