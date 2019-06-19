Пишнотіла модель Ешлі Грем знялася для глянцю у звабливих образах: фото

Одна з найдорожчих морделей у світі серед plus-size Ешлі Грем знялася для липневого випуску журналу Allure. Як відомо, супемодель намагається стати джерелом натхнення для багатьох жінок та веде активну громадську роботу.

В інтерв'ю журналу Allure Ешлі Грем відверто розповіла про бодіпозитив та любов до власного тіла. У фотосесії для видання модель одягнула кольоровий костюм, який складається з коротких шортів та кофти.

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До мого тілу завжди ставилися як до речі, яка мені не належить. Ти – сексі. Ти – гола. Чоловіки стануть поклонятися твоїй фігурі – пісочним годинником,

– зізналася модель.

В інтерв'ю журналу Грем знову розповіла про любов до себе, свого тіла і про бодiпозитив. Вона додала, що буде домагатися різноманітності в світі моди, адже своєю пишною фігурою почала змінювати модну індустрію.



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham