Пишнотіла модель Іскра Лоуренс показала своє тіло під час вагітності: фото 18+

Справжній бейбі-бум спостерігається у Голлівуді. Чимало акторок, співачок та моделей оголосили про вагітність. Очікує на появу первістка і пишнотіла манекенниця Іскра Лоуренс, яка щомісяця бере участь в еротичній фотосесії.

На її офіційній інстаграм-сторінці з'явились чергові провокативні фото. Іскра Лоуренс цього разу постала перед камерою без будь-якого одягу, показавши оголене тіло під час вагітності. Модель лягла на підлогу та прикрила інтимні місця завдяки правильно обраній позі

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Вагітна модель Іскра Лоуренс / Instagram / @iskra

Та вже у дописі Іскра Лоуренс вирішила оголити не тільки тіло, але й душу. Манекенниця зізналась, що на початку лютого вона втратила дві близькі людини, тому не стримує суму, що майбутня дитина не познайомиться з ними.

"Я і гадки не маю, як цього тижня та минулого місяця пережила втрату дідуся і близької подруги. Моє горе під час вагітності було непрогнозованим. Я усвідомлюю, що дитина відчуває усе, що і я. Але моє серце розбите, бо вони не познайомляться з моїм дитям. Колись я розкажу нащадку про ці дві людини, які мали потужний вплив на моє життя та допомогли мені досягнути усього", – поділилась Іскра Лоуренс.



Іскра Лоуренс оголилась / Instagram / @iskra

Про свою вагітність Іскра Лоуренс вперше розповіла у листопаді 2019 року. Модель зізналась, що із музичним продюсером Філіпом Пейном очікує на появу первістка. Пара заручилась, однак клятвами ще не обмінялась.

З перших днів вагітності Іскра Лоуренс вирішила не змінювати свого стилю життя. Манекенниця продовжує тренуватись під наглядом фахівців та бере участь в еротичних фотосесіях. За словами Іскри, її тіло щодня змінюється під час вагітності, що вона і хоче зафільмувати. А от після пологів прихильники запальної британки побачать повну версію фотопроєкту.