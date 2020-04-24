Пишнотіла модель Іскра Лоуренс стала мамою: мережу зачарувало перше фото малюка
Знаменита британська модель plus-size Іскра Лоуренс не стримує свого захвату від материнства. Днями зірка народила первістка та вже поділилась першими знімками з малюком.
Чарівні світлини з'явились на інстаграм-сторінці Іскри Лоуренс та одразу стали кадрами дня. Наразі модель вирішила не розголошувати стать немовля та ім'я, однак заінтригувала ініціалами дитини – АМП.
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"АМП приєднався до нашої команди Пейн 16 квітня о 13.05 тут, вдома… Твоя історія тільки починається, я навіть не можу уявити, який вплив ти матимеш у цьому світі та мрії, які ти здійсниш", – зворушливо написала Іскра Лоуренс.
Окрім цього, пишнотіла модель розповіла про пологи вдома. За словами Іскри Лоуренс, вона народжувала первістка упродовж 24 годин. Ще майже 3 години акушерка, яку найняла зіркова пара, боролась за життя їхнього первістка. Реанімувати дитину таки вдалось, тому Іскра Лоуренс зізналась, що за це "диво буде вдячна кожного дня". Що ж сталось з немовлям у перші години життя – поки невідомо.
Іскра Лоуренс показала обличчя первістка / Instagram / @iskra
Також модель зізналась, що спершу не хотіла ділитись зі світом першими знімками дитини. Однак згодом Іскра Лоуренс зрозуміла, що хоче показати прихильникам нову сторінку свого життя.
"Не була впевнена, що відчуваю себе досить комфортно, щоб коли-небудь показати дитину, але я не дозволю негативу перешкоджати мені ділитися найважливішою частиною свого життя", – додала вона.
Відомо, що виховувати первістка Іскра Лоуренс буде зі своїм обранцем – фотографом Філіпом Пейном. Пара заручилась незадовго до оголошення про вагітність та перенесла дату весілля. Тому, ймовірно, до кінця 2020 року у житті Іскри Лоуренс станеться ще одна важлива подія – весілля з коханим. Поки ж новоспечені матуся і татусь не стримують свого щастя від батьківства.
Іскра Лоуренс і Філіп Пейн стали батьками / Instagram / @iskra
Пишнотіла модель Іскра Лоуренс народила первістка / Instagram / @iskra
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