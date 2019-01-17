Пишнотіла модель Тесс Холлідей показала свої тренування у спортзалі: відео

Американська модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої сягає 150 кілограмів, має армію шанувальників у соціальних мережах, де вона веде блог про своє життя. Кількість її підписників в Instagram сягає 1,8 мільйонів, яким Тесс вирішила розповісти про свої тренування у спортзалі.

Про свої тренування Тесс написала на сторінці в Instagram, зазначивши, що не бачила до цього таких повних людей, які тренуються.

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Холлідей показала два коротких відео, на яких вона виконує різні вправи у спортзалі.

Я публікую це, тому що хочу, тому що турбота про себе виглядає по-різному, тому що до цього моменту я не бачила повних людей, що тренуються в залі, а шкода. Людей, схожих на мене, часто висміюють за те, що вони "ліниві" або "нездорові", і ніхто не скаже цього про когось, кого вважають "струнким". Ми часто відчуваємо, що повинні проявити себе і свою цінність, обговорити наше "здоров'я" з незнайомцями. Реальність така, що ми нікому нічого не винні. Всі тіла заслуговують любові, всі тіла заслуговують на повагу, всі тіла прекрасні,

– заявила модель.

Дивіться відео: як тренується Тесс Холлідей

Нагадаємо, що у вересні 2018-го журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання. таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її.