Пишнотіла модель Тесс Холлідей засвітила пікантне декольте: фото

Американська модель Тесс Холлідей, вага якої перевищує 150 кілограмів, абсолютно не комплексує. Навпаки – пишні форми зробили її відомою на весь світ.

Поки десятки тисяч жінок борються із зайвими кілограмами, в надії привести свою фігуру до ідеальних форм, пишнотілі моделі продовжують заявляти на весь голом: жінка прекрасна у будь-яких формах. Найзапеклішою прихильницею цієї думки є американка Тесс Холлідей, яка, крім кар'єри манекенниці ще й активно веде свій блог в Instagram.

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Зірка не тільки публікує кадри зі свого приватного життя, але й відверто демонструє свої пишні форми. Так, на сторінці Тесс з'явились досить гарячий знімок у мереживній майці чорного кольору. Сексапільну світлину модель зробила у своєму авто та засвітила пишні груди.

"Перші 20 років мого життя були витрачені на те, щоб намагатись бути когось іншим. Тому зараз, у 30, я відмовляюся приховувати себе від світу. Я досі з'ясовую, хто я, і сподіваюсь, що дам відповіді на всі питання упродовж десятиліть. Що я знаю напевне – це те, що моє тіло м'яке, мої думки завжди витають у хмарах, і я люблю себе такою, як є", – зізналась Тесс Холлідей.

Відтак модель заповнила свій блог сексапільними знімками, на яких вона демонструє пишне тіло у звабливих вбраннях, не соромлячись зайвої ваги.