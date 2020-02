Пишнотіла Нетта Барзілай висміяла сучасну культуру їжі в новому кліпі: відео

Кліп Ricki Lake з'явився на ютуб-каналі артистки та одразу ж привернув увагу меломанів. В яскравому ролику переможниця Євробачення-2018, яка може похизуватись пишними формами, висміює нездорову їжу та любов до фаст-фуду.

Окрім цього, Нетта Барзілай розповіла, що надихнуло її на створення композиції. Раніше зірка дивилась популярне шоу та хотіла знайти свій рецепт щастя, чи легкий шлях до вирішення проблеми. Тому саме це і знайшло місце у новому кліпі Нетти.

"У підлітковому віці я дивилася "Шоу Рікі Лейк" і була зачарована усіма тими барвистими персонажами, яких вона показувала у своєму шоу. Це був погляд на Америку – як на кращу, так і на гіршу з її сторін. Як і гості Ріки, ми прагнемо порад, швидких рішень і простих лайфхаків, які зробили б нас щасливими і зняли б смуток. Ricki Lake – як пісня, так і людина – це про те, щоб бути щасливим, слухатися своєї інтуїції замість правил суспільства і танцювати під власний ритм. Для мене Рікі Лейк завжди була тією, чиї, здавалося б, недоліки полюбила Америка. Ця пісня і відео – моє безглузда, брудна і сальна повага їй", – поділилась Нетта Барзілай.

Дивіться новий кліп Нетти Барзілай Ricki Lake: відео

Нетта Барзілай – Ricki Lake: текст пісні

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate

Who you think I was

When it's all, right in front of ya

Tell me what you want

Guess what, I dont give a shit

Baby I dance to my own damn drum

And if they don’t then they dumb-dumb-dumb

Ooh, she looking good

She so fire, who is that I see

Moving all around in the mirror

Oh my god, it's me

Baby I dance to my own damn-drum

And if they dont then they dumb-dumb-dumb

Приспів:

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Never overthink

Have a drink, baby loosen up

I'ma level up, fill a cup

Make you fall in love

Baby I dance to my own damn drum

And if they don't then they dumb-dumb-dumb

Baby I dance to my own damn drum

And if they dont then they dumb-dumb-dumb

Приспів:

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate