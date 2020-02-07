Пишнотіла Нетта Барзілай висміяла сучасну культуру їжі в новому кліпі: відео

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай презентувала новий яскравий кліп Ricki Lake, який вже встиг привернути увагу користувачів мережі. Артистка вирішила показати абсурдність сучасної культури їжі.

Кліп Ricki Lake з'явився на ютуб-каналі артистки та одразу ж привернув увагу меломанів. В яскравому ролику переможниця Євробачення-2018, яка може похизуватись пишними формами, висміює нездорову їжу та любов до фаст-фуду.

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Окрім цього, Нетта Барзілай розповіла, що надихнуло її на створення композиції. Раніше зірка дивилась популярне шоу та хотіла знайти свій рецепт щастя, чи легкий шлях до вирішення проблеми. Тому саме це і знайшло місце у новому кліпі Нетти.

"У підлітковому віці я дивилася "Шоу Рікі Лейк" і була зачарована усіма тими барвистими персонажами, яких вона показувала у своєму шоу. Це був погляд на Америку – як на кращу, так і на гіршу з її сторін. Як і гості Ріки, ми прагнемо порад, швидких рішень і простих лайфхаків, які зробили б нас щасливими і зняли б смуток. Ricki Lake – як пісня, так і людина – це про те, щоб бути щасливим, слухатися своєї інтуїції замість правил суспільства і танцювати під власний ритм. Для мене Рікі Лейк завжди була тією, чиї, здавалося б, недоліки полюбила Америка. Ця пісня і відео – моє безглузда, брудна і сальна повага їй", – поділилась Нетта Барзілай.

Дивіться новий кліп Нетти Барзілай Ricki Lake: відео