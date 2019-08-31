Пишнотіла співачка Бібі Рекса оголилася для пікантного фото

Американська співачка і авторка пісень албанського походження Бібі Рекса (справжнє ім'я якої Блета Рекса), яка 30 серпня відсвяткувала своє 30 річчя, відверто продемонструвала, як виглядає її тіло.

Напередодні дня народження Бібі Рекса презентувала новий хіт – пісню з назвою Not 20 Anymore ("Мені вже не 20"). У композиції вона заспівала про те, любить себе зараз і не повернулася б у минуле, якби така можливість була.

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Згодом на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відверте чорно-біле фото, на якому Бібі зображена лише в трусах і без бюстгальтера. Відомо, що Рекса часто стикається з дискрімінацією стосовно своєї фігури та кілограмів не лише від "хейтерів" у мережі, а й навіть від відомих дизайнерів. Відтак жінка не боїться публічно підтримувати ідею бодіпозитиву у соціальних мережах і говорити про приниження.

У такий спосіб знаменитість намагається переконати багатьох жінок, що потрібно завжди бути впевненими у своїй красі і не дозволяти іншим розвивати комплекси.

Ось так виглядає 30 років. Мій костюм на день народження – це любов до себе. Бодіпозитив... На фото готуюся до шоу і фарбую губи,

– додала у підписі Бібі Рекса.



Бібі Рекса / Instagram / @beberexha



Бібі Рекса / Instagram / @beberexha

Бібі Рекса – Not 20 Anymore: дивіться відеокліп