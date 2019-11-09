Пишнотіла співачка Lizzo знялася для обкладинки британського Vogue: фото

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Lizzo
Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Популярна співачка Lizzo, яка також знялася у фільмі "Стриптизерки" (Hustlers) разом з Дженніфер Лопес, вперше прикрасила обкладинку британського глянцевого журналу Vogue.

Lizzo вперше дебютувала на сторінках британського Vogue. На обкладинці грудневого номеру пишнотіла співачка з'явилася в розкішній сукні від Versace. Навіть сама Донателла Версаче опублікувала знімок дівчини і підписала, що дуже пишається одягати надзвичайно талановиту артистку.

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Так, шанувальники погодилися з тим, що Lizzo виглядає "good as hell" – саме так називається одна з найпопулярніших пісень співачки, яка в ютубі має понад 41 мільйон переглядів від користувачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

Вона – більше, ніж музикант, Lizzo – це рух. Вона у всьому посилає меседжі про владу, позитив і любов до себе, які зробили її культовою співачкою. За нею стежать мільйони у всьому світі,
– зазначили редактори Vogue.

Lizzo стала справжнім інфлюенсером. В інтерв'ю 31-річна зірка заявила: "Я хочу, щоб ти знав, що якщо ти можеш полюбити мене, ти можеш полюбити і себе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I want you to know that if you can love me, you can love your goddamn self.” Born in Detroit to a religious family and raised in Texas, Melissa Jefferson, a.k.a. Lizzo’s special brand of influence act like an antidote and in today’s image-obsessed age. In her first cover interview for #BritishVogue, the star opens up to @Miss_Zing about all things fame and fortune, learning to nurture her own needs and navigating global fame. Read the full interview in the new issue, on newsstands Friday 8 November. #Lizzo photographed by @Kloss_Films, styled by @DenaGia and DoP @GaryBardizbanian, with hair by @YusefHairNYC, make-up by @ReneeGarnes, nails by @NailsByMarySoul.

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода
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