Пишнотіла співачка Lizzo знялася для обкладинки британського Vogue: фото

Популярна співачка Lizzo, яка також знялася у фільмі "Стриптизерки" (Hustlers) разом з Дженніфер Лопес, вперше прикрасила обкладинку британського глянцевого журналу Vogue.

Lizzo вперше дебютувала на сторінках британського Vogue. На обкладинці грудневого номеру пишнотіла співачка з'явилася в розкішній сукні від Versace. Навіть сама Донателла Версаче опублікувала знімок дівчини і підписала, що дуже пишається одягати надзвичайно талановиту артистку.

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Так, шанувальники погодилися з тим, що Lizzo виглядає "good as hell" – саме так називається одна з найпопулярніших пісень співачки, яка в ютубі має понад 41 мільйон переглядів від користувачів.

Вона – більше, ніж музикант, Lizzo – це рух. Вона у всьому посилає меседжі про владу, позитив і любов до себе, які зробили її культовою співачкою. За нею стежать мільйони у всьому світі,

– зазначили редактори Vogue.

Lizzo стала справжнім інфлюенсером. В інтерв'ю 31-річна зірка заявила: "Я хочу, щоб ти знав, що якщо ти можеш полюбити мене, ти можеш полюбити і себе".