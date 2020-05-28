Після лікування безпліддя модель Ромі Стрейд вперше вагітна: фото

Нідерландська модель Ромі Стрейд, яка є однією з "ангелів" Victoria's Secret, очікує на появу первістка. Вагітна красуня опублікувала перше фото, на якому видніється округлий живіт.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці моделі та одразу ж викликало ажіотаж. Все тому, що у дописі 24-річна Ромі Стрейд зізналась, що не могла мати дітей. Давніше медики діагностували у неї синдром полікістозних яєчників, який може бути причиною безпліддя. Тому зірка не стримує щастя, що таки стане мамою.

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"У нас буде дитина!" – написала модель до фото з чоловіком Лауренсом ван Леейвеном.

Що відомо про хворобу Ромі Стрейд

За словами моделі, діагноз їй поставили у 2018 році. Тоді Ромі Стрейд скаржилась на відсутність менструацій упродовж 7 років та болі в животі. Після обстеження медики виявили на яєчниках моделі багато кіст, тому попередили, що навряд чи красуня колись буде мамою.

Я була спустошена, бо бути мамою і створити сім'ю з Лауренсом ван Леейвеном було моєю мрією. Це дуже страшно, коли дізнаєшся такий діагноз,

– поділилась Ромі Стрейд.

Відтоді манекенниця проходила часті консультації в лікарів та сподівалась, що все ж стане мамою. За порадою медиків, Ромі Стрейд повинна була позбутись усіх стресових ситуацій у житті. Модель все менше подорожувала, дбала про своє регулярне та правильне харчування, а також побільше отримувала позитивних емоцій. Зменшилась і кількість тренувань у спортивному залі, а під час роботи Ромі Стрейд залюбки робили паузи для відпочинку. Окрім цього, Ромі проходила лікування. І це дало результати. У 24 роки Ромі Стрейд таки стане мамою вперше!

Щодо особистого життя, то з 2010 року манекенниця зустрічалась з Лауренсом ван Леейвеном. пара разом ще зі школи, тому з приходом світової слави модель ще більше уваги приділяла обранцю, який підтримував її на всіх етапах кар'єри. У 2018 році Ромі Стрейд таємно вийшла заміж та невдовзі вперше стане мамою.