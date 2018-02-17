Після 19 років шлюбу: Марина і В'ячеслав Узелкови розлучилися – ЗМІ

Зіркові тренери реаліті-проекту "Зважені та щасливі 8" Марина та В'ячеслав Узелкови вирішили розлучитися.

Про це повідомляє видання Clutch з посиланням на анонімне джерело. Зазначимо, що наразі подружжя офіційно не підтвердило чутки.

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В'ячеслав Узелков – 39-річний український професійний боксер, який виступає на змаганнях в напівважкій ваговій категорії. Марина Боржемська-Узелкова – фітнес-тренер і за освітою музикант. Вони познайомилися ще в студентські роки.

Відомо, що пара виховує двох дітей – сина Роберта і дочку Олівію.