Після 19 років шлюбу: Марина і В'ячеслав Узелкови розлучилися – ЗМІ
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Зіркові тренери реаліті-проекту "Зважені та щасливі 8" Марина та В'ячеслав Узелкови вирішили розлучитися.
Про це повідомляє видання Clutch з посиланням на анонімне джерело. Зазначимо, що наразі подружжя офіційно не підтвердило чутки.
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В'ячеслав Узелков – 39-річний український професійний боксер, який виступає на змаганнях в напівважкій ваговій категорії. Марина Боржемська-Узелкова – фітнес-тренер і за освітою музикант. Вони познайомилися ще в студентські роки.
Відомо, що пара виховує двох дітей – сина Роберта і дочку Олівію.
Джерело: Lifestyle
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