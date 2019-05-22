Після боротьби з онкохворобою Яніна Соколова запускає медіа-проект: зворушливі фото

Відома українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова 22 травня зробила відверте зізнання: упродовж 7 місяців вона боролась з онконедугою. У мережі знаменита українка не приховувала змін у зовнішності, спричинених хіміотерапією, та зворушливими знімками анонсувала свій новий медіа-проект.

Яніна Соколова розповіла у Facebook, що навіть під час лікування вона не припиняла працювати. За час боротьби з раком журналістка створила 30 ефірів "Рандеву з Яніною Соколовою" та "КІНО" з Яніною Соколовою, 20 випусків "Вечер с Яниной Соколовой", здобула 2 срібні кнопки YouTube, провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси у Screen School, видала книгу "Шевченко на кожен день", зіграла у театрі і кіно та стала продюсером фільму про армію WE ARE SOLDIERS.

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Однак на досягнутому цілеспрямована українка вирішила не зупинятись: після пережитого журналістка прагне створити медіа-проект, який надихатиме інших на боротьбу з хворобою. Яніна Соколова вже створила колаборацію із солістом групи "Друга ріка" Валерієм Харчишином та акторкою Валерією Ходось. Спільно вони втілять у життя проект з назвою "Я, Ніна". У його рамках планується випустити фільм, пісню та книгу про пережитий рак.

Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період... Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов,

– анонсувала Яніна Соколова.



Яніна Соколова пережила рак / Facebook / @Yanina Sokolova

Зірки вже взяли участь у зворушливій фотосесії, в якій журналістка постала у перуці та без неї. На знімках Яніна Соколова з учасниками проекту "Я, Ніна" демонструють, як можна повернутись до звичного життя після раку.

"Жінка починає дихати на повні груди та діє так, як не діяла б ніколи раніше. Вона знімає перуку в прямому ефірі, відкрито говорить про пережите та досліджує нові грані своєї чуттєвості. Витримавши натиск надмірно допитливих колег та зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки", – йдеться в анонсі.



Яніна Соколова, Валерій Харчишин та Валерія Ходось / Yanina.life



Яніна Соколова поборола рак / Yanina.life



Журналістка Яніна Соколова подолала онкохворобу / Yanina.life



Відома телеведуча Яніна Соколова / Yanina.life

Хто така Яніна Соколова?Це популярна українська телеведуча, яка вела чимало телепрограм. Зокрема, "Всі гроші світу", "Ранок на Інтері", "Сніданок з 1+1", "Ранок на П'ятому", "Кіно з Яніною Соколовою", а також "Вечір з Яніною Соколовою". Попри журналістську кар'єру Яніна Соколова взяла участь у 18 кінострічках, які принесли їх успіх. Талановита українка також з легкістю виходила на сцену театру, виступаючи у спектаклях.



Щодо особистого життя, то Яніна Соколова вийшла заміж у 2010 році. Її обранцем став банкір Володимир Литвин. Зіркове подружжя виховує двох синів – Миколу і Мирона.