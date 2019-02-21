Після чергової зради: перший вихід Хлої Кардашян у новому статусі – фото

Знаменита блогерка та реаліті-зірка Хлої Кардашян, яка дізналась про чергову зраду свого коханого Трістана Томпсона, порвала стосунки зі зрадливим бойфрендом, від якого торік народила дівчинку Тру.

Раніше LifeStyle 24 писав про те, що 16 лютого Трістан відправився у нічний клуб в Лос-Анджелесі, де провів ніч з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордін Вудс.

Читайте також: Леді Гага розійшлась з нареченим

Після цього Хлої вирішила не пробачати вдруге невірність і розірвати стосунки з Томсоном. Додамо, що рік тому в останні дні своєї вагітності вона дізналась про зраду Трістана і через це передчасно народила від нього доньку Тру.



Трістан Томпсон і Хлої Кардашян / Getty Images

Як пишуть західні ЗМІ, Кайлі Дженнер, як і її зіркова сім'я, шоковані тим, що Джордін Вудс зрадила їх. Кендалл Дженнер вже відписалася від зрадливого чоловіка в Instagram. Кім Кардашян також видалила не тільки подругу Кайлі, а й Трістана в соціальних мережах.

Натомість Хлої Кардашян вже вперше вийшла на публіку після розставання з батьком її дитини: зірка завітала на вечірку бренду PrettyLittleThing.



Хлої Кардашян / Getty Images

Крім того, користувачі у мережі також відреагувала на гучне розставання і зраду чоловіка. Так, шанувальники публікують меми з Хлої Кардашян.

Дивіться мем з Хлої Кардашян: