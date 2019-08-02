Після чуток про розставання: Дакота Джонсон і Кріс Мартін засвітилися разом на світській вечірці

Зірка фільмів "50 відтінків сірого" Дакота Джонсом і її бойфренд, відомий співак Кріс Мартін, схоже, знову разом. Знаменитості прийшли разом на вечірку, де потрапили на одну зі світлин, що підірвала мережу.

У червні в мережі з'явилися чутки, що голлівудська акторка, відома роллю в "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон і її бойфренд, британський музикант, Кріс Мартін порвали стосунки. Іноземні джерела писали, що знаменитості вирішили розірвати 2-річний роман ще у травні 2019 року.

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Однак напередодні, 1 серпня, в мережі з'явилося фото, яке неабияк насторожило прихильників зіркової пари.

Як повідомлялося раніше, протягом літа Дакота Джонсон знімалася у фільмі "Обкладинки" (Covers), тому днями вона відвідала вечірку з нагоди закінчення зйомок. На святкування вона прийшла разом з Крісом Мартіном, про що свідчить фото гості, яка фотографувалася з ними на світському заході.



Дакота Джонсон і Кріс Мартін / Twitter / @VSGeminixx