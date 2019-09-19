Після чуток про вагітність: Кейт Міддлтон здійснила офіційний вихід у чорному total look

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцоги Кембриджські повертаються до насичених буднів після літніх канікул та заслуженої відпустки. Особливо несподіваним вийшло повернення 37-річної Кейт Міддлтон, адже після того, як вона відправила 4-річну доньку в школу, мережу підривають чутки про її четверту вагітність. Однак такі чутки ніяк не вплинули на появи представниці королівської сім'ї на публіці.

Днями принцеса Шарлотта, яка цього року вперше пішла до школи, похизувалася перед однокласниками звісткою, що її мама очікує на ще одну дитину. Ймовірно, гучне висловлювання 4-річної доньки склало певні труднощі для Кейт Міддлтон, яка змушена здійснювати публічні виходи, виконуючи свої обов'язки. Однак наразі Кенсінгтонський палац не підтвердив чуток, а 37-річна герцогиня з'являється перед публікою, ніби нічого не трапилося.

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Кейт Міддлтон відвідала центр підтримки дітям і молодим людям Sunshine House, що в Лондоні. Для сонячного, проте вже осіннього дня, дружина принца Вільяма обрала чорний total look. Однак герцогиня Кембриджська зуміла виглядати стильно, одягнувши навіть монохромний образ. Адже родзинкою її образу стали широкі класичні кюлоти, які вона доповнила блузою в білий горох від Equipment.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @royalreplikate

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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