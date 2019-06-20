Після двох розлучень Дженніфер Еністон готова до нових стосунків, – ЗМІ

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон у 50 років не боїться знов будувати стосунки. Зірка очікує на зустріч з людиною, яка назавжди змінить її життя.

Як повідомив інсайдер видання People, Дженніфер Еністон вже давно не переймається через друге розлучення. Спершу вона поринула в роботу, щоб забути про Джастіна Теру та не зважати на численні новини про його нові романи. Тепер же голлівудська зірка оговталась від розлучення і готова налагодити особисте життя.

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"Дженніфер повністю задоволена своєю роботою і по-справжньому щаслива. Вона буде обережна, перш ніж знову почати з кимось зустрічатися. Водночас вона явно не збирається сидіти на одному місці, склавши руки. Вона чекає особливу людину, і зустріч з ним – просто питання часу", – розповів інсайдер.

Наразі Дженніфер Еністон завершує роботу над запланованими проектами. Зокрема, зірка активно презентує свій новий фільм "Загадкове вбивство" (Murder Mystery). Тому поки часу на романтичні побачення у Дженніфер Енітон немає.

Вона хоче ходити на побачення, але поки у неї просто не було часу зосередитися на цьому,

– додав інсайдер.

Що відомо про особисте життя Дженніфер Еністон?Зірка "Друзів" після виходу популярного серіалу мала чимало зіркових залицяльників, однак її серце підкорив тоді ще маловідомий актор Бред Пітт. Дженніфер Еністон познайомилась з ним на знімальному майданчику та з того часу все частіше з'являлась із красенем на світських заходах.



Пара одружилась у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня смейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Нещодавно інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя.



Ще одним ловеласом, який розбив серце Дженніфер Еністон став запальний режисер та актор Джастін Теру. Про їхній роман вперше заговорили у 2011 році, а у серпні 2015-го голлівудські зірки узаконили свої стосунки. Подружжя вирішило подати на розлучення взимку 2018-го. Як і в попередніх стосунках, Дженніфер Еністон не мала дітей, тому без шуму поділила майно з екс-чоловіком у суді.