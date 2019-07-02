Після гучного скандалу з японцями Кім Кардашян погодилася змінити назву бренду Kimono: деталі

Відома американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" постала у центрі скандалу, наслідком якого стало перейменування бренду. 38-річна Кім Кардашян погодилася скасувати випуск білизни під назвою марки Kimono через протести японців і обрати інше найменування своєму бізнесу.

Наприкінці червня Кім Кардашян повідомила про запуск своєї дебютної колекції коригуючої білизни під маркою Kimono. Проте японці прийняли назву її бренду образливою, оскільки, на їхню думку, вона знецінює культуру їхньої нації та традицій, адже кімоно – це красиве закрите вбрання, яке нічим не похоже на білизну.

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Після цього в мережі з'явилася інформація, що в описі до бренду Кім Кардашян під назвою Kimono, входить не лише білизна, але й справжнє кімоно. Тому в майбутньому вона могла б випустити такий стиль одягу. Однак японців це не задовольнило. Тому 38-річна бізнесвумен повідомила про перейменування своєї марки. Вона опублікувала фото в білизні зі своєї першої колекції на сторінці в Instagram, розповівши про це своїм фанатам.

Бути підприємцем і босом було одним з найбільш корисних завдань, яке мені дісталося у житті. Це те, що дало мені можливості за ці всі роки бути на прямому зв'язку з моїми шанувальниками та громадськістю. Я завжди слухаю, навчаюся і росту – я ціную прихильність і різноманітні перспективи, які люди приносять мені. Коли я оголосила назву своєї лінії одягу, я зробила це з найкращими намірами. Мої бренди та продукти будуються з ексклюзивністю і різноманітністю, і після ретельних роздумів, я буду запускати свій бренд під новою назвою Solutionwear. Скоро я вийду на зв'язок з вами. Дякую за розуміння і підтримку завжди,

– написала Кім Кардашян.