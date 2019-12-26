Донька Скорсезе потролила батька подарунками з Marvel

20-річна донька культового режисера Мартіна Скорсезе вирішила кумедно пожартувати з нього напередодні Різдва. Франческа спакувала подарунки для батька в святковий папір з принтом персонажів Marvel, творців яких він нещодавно різко розкритикував.

Знімок доньки Мартіна Скорсезе, який вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі облетів мережу зі швидкістю світла. Хоч Instagram-Stories зникло через 24 години, на іноземних виданнях її світлина збереглася у вигляді скріншота.

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Франческа Скорсезе вирішила "підколоти" батька "тематичним" сюрпризом, упакувавши свій різдвяний подарунок для нього у святковий папір з принтом Marvel.

Чому це розвеселило користувачів мережі? Днями Мартін Скорсезе, який виступав режисером фільму "Ірландець", розкритикував всі стрічки Marvel. Він заявив, що не вважає екранізації за коміксами кінематографом. Ба більше, режисер ствердив, що вони є "тематичним парком розваг" і він ніколи не дивився такі фільми.

Як відреагував Мартін Скорсезе на жарт доньки – невідомо, однак реакція творця "Вартових галактики" Джеймса Ганна не забарилася. Він зізнався, що ніяково почував себе після побаченого, бо його племінник загорнув подарунки в папір з принтом "Проклятого острова", режисером якого був саме Скорсезе.



Скріншот з інстаграм-сторінки доньки Скорсезе / Deadline