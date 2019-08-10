Після купівлі студії Fox компанія Disney призупинила розробку їхніх фільмів: подробиці

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Disney and Fox
Disney and Fox / wdwnt.com

Компанія Disney стала власником кіностудії Fox, яку вважають однією з найкращих у світі, близько півроку тому. Фанати очікували вибухових прем'єр створених найкращими компаніями, однак не все склалося так, як гадалося. Представники Disney повідомили про скорочення програми і призупинення зйомок фільмів від Fox.

Якщо римейки, над якими працює кінокомпанія Disney зазнають шаленого успіху у прокаті, то фільми, які раніше випускалися від студії Fox, приносять лише збиток. Варто нагадати, що в березні 2019 року компанія Disney об'єдналася з 21th Century Fox в одну корпорацію і зайнялася випуском їхніх стрічок.

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Тому, як наслідок кількох провалів картин, які принесли збиток у розмірі 170 мільйонів доларів, представниками Disney було вирішено скоротити заплановану програму і призупинити розробку їхніх фільмів. Про це повідомляє видання Variety.

Найсильніший удар по бюджету корпорації прилетів від фільму "Люди Ікс: Темний фенікс", прем'єра якого відбулася у червні 2019 року. Стрічка презентувалася у кіносвіті як завершення франшизи, однак, попри гучну рекламну кампанію, вона не те, що не окупилася, а не принесла збиток. Бюджет картини складав 200 мільйонів доларів, а в прокаті вона зібрала всього 252 мільйони доларів.

Серед картин, які поціновувачі студії Fox таки побачать у майбутньому, виявилися "Аватар" та "Планета мавп", оскільки процес розробки вже було запущено.

Disney

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Голлівуд
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