Після лікування: Брітні Спірс похизувалась романтичними фото з коханим

Американська виконавиця Брітні Спірз протягом кількох тижнів має чималі проблеми зі здоров'ям та судовими позовами, відтак рідко з'являється у соціальних мережах та віддає перевагу приватності. Однак її останні фотографії з коханим лише розвіяли всі сумніви, що зірка перебуває в пригніченому стані.

На власній сторінці в Instagram Брітні опублікувала дві чарівні фотографії, на яких позує разом з Семом Асгарі. Пара щасливо усміхалась та обіймала одне одного. Для світлин вони обрали парний look – білосніжні футболки, що чудово виглядали на засмаглих фігурах. Лише за 10 хвилин після публікації серія фото отримала майже 100 тисяч вподобань, відтак можна підозрювати, що через кілька днів стануть особливо популярними.

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І не дивно, що нові фотокартки отримали таку реакцію від фанатів, адже останнім часом вони неабияк почали хвилюватись за співачку. Все тому, що після термінової госпіталізації її батька співачка не могла впоратись з власними переживаннями та емоційним станом, через що повинна була звернутись до спеціалістів. Але справа з лікуванням зайшла надто далеко. За словами рідних Брітні та адвокатів, батько та лікарі насильно втримували її в психіатричній клініці та зводили на неї наклепи щодо, начебто, нестабільного стану. Матір артистки подала до суду, щоб дізнатись причини утримання доньки в лікарні та призначення їй спеціальних ліків. Також інсайдери західних ЗМІ подейкують, що Брітні може назавжди піти зі сцени та повністю відгородити себе від публічного життя.

Моя ситуація унікальна. Але я обіцяю, що зроблю все, що зараз потрібно. Ви можете не знати це про мене, але я сильна і буду стояти до кінця за те, чого хочу. Ваша любов і відданість вражає, але те, що мені зараз насправді потрібно – це трішки приватності, щоб впоратися з усіма труднощами, які з'явилися у моєму житті. І якщо ви зможете це зробити, я буду вам дуже вдячна,

– пояснювала Брітні Спірс в одному зі своїх відеороликів після лікування.

Варто додати, що у весь цей непростий час для Спірс її підтримкою був коханий Сем Асгарі, який молодший від неї більше, ніж на 10 років. Втім, кохання не знає меж, тому зірці разом з партнером набагато легше долати чергові труднощі і скоріше повернутись до публічного життя.



Сем Азгарі забирав Брітні Спірс із психіатричної лікарні наприкінці квітня / Instagram / @tmz_tv