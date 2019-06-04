Після лікування у психлікарні Брітні Спірс станцювала зі змією: шалене відео

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс, яка пережила чимало складних випробувань протягом останніх півроку, нібито ставши "заручницею" лікарів та рідних, які насильно, начебто, утримували її в клініці. Наразі артистка повертається до нормального життя разом з музикою, спортом, танцями та коханням.

Нове запальне танцювальне відео Брітні опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що у соціальних мережах Спірс почала дедалі частіше демонструвати знімки з особистого життя. Шанувальники співачки слідкують за кожною її новою публікацію та підтримують зірку схвальними коментарями.

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На новому ролику зірка запалила під пісню Billie Eilish – bad guy. Для швидкого танцю Брітні використала довгу іграшкову змію та рояль.

"Оце і є Брітні, яку ми пам'ятаємо", – написав один із користувачів в Instagram.

Напередодні 37-річна Брітні Спірс похизувалася перед своїми підписниками чудовою розтяжкою у спортзалі.

Що відомо про лікування Брітні Спірс

З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги.



Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.