Після лікування у психлікарні: Брітні Спірс вийшла з будівлі суду босоніж – фото

Знаменита американська артистка Брітні Спірс, яка розбурхала мережу новиною про свою 30-денну госпіталізацію та лікування у психлікарні, відвідала суд, де обговорювався стан її здоров'я.

Як повідомляє видання TMZ, співачка звернулася до суду в Лос-Анджелесі з клопотанням про надання більшої свободи дій, але воно було відхилено. Засідання було закритим, на якому призначили Спірс психіатричну експертизу. Після засідання суду Брітні вийшла з будівлі без взуття.

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Крім того, в суді розглядалася вимога матері співачки Лінн Спірс надати їй доступ до медичних карток дочки.

Раніше зазначалося, що мама поп-зірки заявила, що зробить все, що в її силах, аби дізнатися причину тривалого перебування доньки у психіатричній клініці. У своєму судовому позові Лінн Спірс також вимагала надати їй деталі, які стосуються опікунства Джеймі Спірса над їхньою донькою Брітні (протягом 11 років єдиним опікуном Брітні Спірс є її батько).

Разом з цим, сестра співачки Джеймі запевняє, що артистку примушують приймати лікарські препарати, від яких вона відмовляється. Джеймі сподівається, що їхній сім'ї вдасться знайти хорошого відповідального адвоката, який допоможе довести вину лікарів, а також зробити Лінне Спірс другим опікуном.



Брітні Спірс босоніж вийшла з суду / Скріншот

Що відомо про госпіталізацію Брітні Спірс?На початку квітня 37-річна Брітні Спірс звернулась до медиків психіатричної лікарні Рехаб за допомогою. Артистка переживала сильний стрес через погіршення стану здоров'я її батька та складні операції. Емоційне переживання зірка не могла самотужки подолати, тому звернулась до медиків та розпочала курс лікування.



Після цього у ЗМІ з'явилось кілька резонансних новин. Зокрема, мама Брітні Спірс заявила, що її доньку утримують у клініці насильно. Згодом інсайдери розповіли, що Брітні Спірс планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Такі заяви сколихнули мережу, а прихильники засипали сторінки фан-груп стривоженими коментарями.

Що відомо про опікунство батька Брітні Спірс над донькою та її відносини з мамою?Раніше Джеймі Лінн (сестра Брітні Спірс) була дуже близькою з сестрою, а вони обидві з мамою, але після розставання співачки з Джастіном Тімберлейком у 2002 році, їхні відносини зіпсувалися. Протягом останнього року Джеймі і Брітні ні разу не бачилися.



Пізніше, у 2008 році, у співачки трапився нервовий зрив, тому місцевим судом було вирішено передати опікунство над нею батькові Джеймсові. Після того психічних зривів у його доньки не спостерігалося, однак, як повідомляють іноземні ЗМІ, на початку весни її стан погіршився і сталося загострення давньої хвороби.