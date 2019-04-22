Після народження первістка принц Гаррі і Меган Маркл переїдуть в Африку, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @_duchess_of_sussex

Одне з найбільш авторитетних британських видань оприлюднило інформацію щодо переїзду герцогів Сассекських в Африку на тривалий час. Ймовірна еміграція королівського подружжя відбудеться після народження первістка.

Про це повідомляє щоденна британська газета The Times.

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У джерелі зазначається, що тривале відрядження принца Гаррі та Меган Маркл в Африку запланував Букінгемський палац. Також повідомлялося, що в еміграції герцогів Сассекських братиме участь приближена особа королеви Єлизавети ІІ, а саме її колишній особистий секретар Крістофер Гейдт.

Однак метою переїзду королівського подружжя буде далеко не ізоляція від ЗМІ, репортерів, папараці, а навпаки. Подейкують, що вони емігрують до Африки з благодійною місією, а саме – працюватимуть там як представники Співдружності націй.

Проте, як прокоментували секретарі Букінгемського палацу, на даному етапі, допоки Меган Маркл ще не народила, будь-яке повідомлення про плани герцогів Сассекських можна вважати спекуляцією. Однак категоричного заперечення щодо їхнього переїзду представники не надали.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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