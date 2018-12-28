Після народження сина: Єва Лонгорія показала пишну фігуру в купальнику

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", народила сина Сантьяго 6 місяців тому і не боїться демонструвати зміни у фігурі після пологів.

Нове фото Лонгорія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Голлівудська зірка показала знімок з відпустки, на якому вона позує у чорному суцільному купальнику з білим поясом, який робить акцент на талії. Образ Єви завершує крислатий солом'яний капелюх.

Зауважимо, що після народження сина 43-річна Єва Лонгорія наразі не повернула собі колишні параметри, однак акторка виглядає щасливою та впевненою у собі.

Шанувальники у мережі схвалили нову публікацію і написали безліч позитивних коментарів.

"Виглядаєш чудово", "Тобі так набагато краще після народження дитини", "Ти дивишся чудово, я хотіла б мати таке ж тіло після пологів", "Красива, як завжди", – пишуть користувачі у мережі.



Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria