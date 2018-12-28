Після народження сина: Єва Лонгорія показала пишну фігуру в купальнику

1008 Читать новость на русском
Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", народила сина Сантьяго 6 місяців тому і не боїться демонструвати зміни у фігурі після пологів.

Нове фото Лонгорія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Різдвяне диво: Єва Лонгорія одягнула 6-місячного сина у костюм Санти – зворушливі фото

Голлівудська зірка показала знімок з відпустки, на якому вона позує у чорному суцільному купальнику з білим поясом, який робить акцент на талії. Образ Єви завершує крислатий солом'яний капелюх.

Зауважимо, що після народження сина 43-річна Єва Лонгорія наразі не повернула собі колишні параметри, однак акторка виглядає щасливою та впевненою у собі.

Шанувальники у мережі схвалили нову публікацію і написали безліч позитивних коментарів.

"Виглядаєш чудово", "Тобі так набагато краще після народження дитини", "Ти дивишся чудово, я хотіла б мати таке ж тіло після пологів", "Красива, як завжди", – пишуть користувачі у мережі.

єва лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Зіркові мами Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 6982
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
сьогодні 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 84
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
сьогодні 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 458
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
сьогодні 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 389
Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
сьогодні 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
138
Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
сьогодні 14:25 Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
961
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук