Після новин про розлучення Володимир Остапчук присвятив танець своїм дітям

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Володимир Остапчук з дружиною і дітьми
Володимир Остапчук з дружиною і дітьми / Пресслужба

Популярний український ведучий Володимир Остапчук розчулив всю Україну. У 10 випуску шоу "Танці з зірками 2019" він вирішив лаконічно прокоментувати своє розлучення з дружиною та присвятити номер дітям.

У відеощоденнику Володимир Остапчук вдруге підтвердив інформацію про розлучення. Шоумен зазначив, що у проєкті "Танці з зірками 2019" він боїться не потрапити у фінал. А от в житті у нього зовсім інші страхи, адже Остапчук не знає, чого чекати від наступного дня. 

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"Мій найбільший страх на проєкті – не потрапити до фіналу, а головний страх у житті – страх перед невідомістю, перед завтрашнім днем. Особливо, у світлі того, що відбувається у моїй родині. Ви, мабуть, вже бачили новину, що ми з моєю дружиною Оленою розлучаємось. Це правда", – зазначив ведучий. 

Володимир Остапчук наголосив, що сім'я для нього і досі залишається найважливішою. Тому виступ у 10 випуску проєкту та у всіх наступних він присвячує своїм дітям. 

Олена залишається для мене другом, партнером. У нас за плечима багато років стосунків. Головне – у нас чудові і гарні дітки. Життя продовжується, тому мені хотілось би цей і всі наступні танці аж до фіналу присвячувати Емілії та Евану,
– додав Володимир Остапчук. 

У шоу ведучий спільно з Ілоною Гвоздьовою станцювали ритмічну самбу, ставши героями мультфільму "Таємниця Коко". 

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

25 жовтня Україна була приголомшена від новини: Володимир Остапчук та Олена Войченко вирішили розлучитись. Телеведучий офіційно підтвердив всі чутки, а у мережі з'явилась заява на розірвання шлюбу. Згідно з документом, позивачем був Володимир Остапчук. 

Наразі невідомо, що стало причиною розлучення після 12 років сімейної ідилії. Однак у звернення Володимир Остапчук натякнув, що кохання на відстані не витримало випробування. Ведучий живе на дві країни – в Україні та Канаді.

"Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого", – заявив Володимир Остапчук. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові розлучення
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