Після оголошення про розлучення Майлі Сайрус підловили на поцілунках з дівчиною: фотофакти

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Майлі Сайрус і Кейтлін Картер
Майлі Сайрус і Кейтлін Картер / Instagram / @kaitlynn

Відома акторка та співачка, а також активістка ЛГТБ-спільнот Майлі Сайрус розлучилася з чоловіком Ліамом Хемсвортом через 7 місяців після весілля. Однак одразу після розставання вона була підмічена на поцілунках з дівчиною під час відпочинку.

У неділю, 11 серпня, мережу підірвала новинка про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта, історія стосунків яких бере початок ще в 2009 році. Через непорозуміння у буденному житті зірки одноголосно вирішили розірвати стосунки. Одразу після цього 26-річну зірку підловили на обіймах та поцілунках з 30-річною блогеркою.

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Знімки від папараці з'явилися на сайті видання TMZ. Майлі Сайрус відпочиває в Італії на озері Комо разом з білявкою Кейтлін Картер. Як зазначається у джерелі, нещодавно дівчина також розлучилася зі своїм чоловіком Броді Дженнером. А, що стосується їхніх стосунків з Майлі, вони давно знають одна одну і навіть товаришували сім'ями.

На знімках, які папараці вдалося зробити під час їхнього відпочинку, дівчата обіймаються, лежачи на берегу озера, а також ніжно цілуються, не ховаючись від камер.

Фото: TMZ

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Теги: LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові розлучення Новини LifeStyle
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