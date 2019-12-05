Після Пліхіної мережа вимагає звільнити головну редакторку Cosmopolitan: в чому причина

Цими днями у соціальних мережах та ЗМІ розгорівся скандал щодо допису ексзаступниці редакторки видання Cosmopolitan Євгенії Пліхіної, яка насміхалась із похорону загиблого бійця "Альфи" ЗСУ Дениса Волочаєва. 27-річну дівчину звільнили, але користувачі помітили цікаву деталь у її публікації і тепер вимагають звільнення і головної редакторки глянцю Олександри Буринської.

Ганебний допис Пліхіної з'явився на її фейсбук- і телеграм-сторінках 3 грудня. Після реакції соцмереж вона видалила пост та написала вибачення стосовно інциденту. Втім, скандал не оминув видання Cosmopolitan, через що 4 грудня представники видання вибачились за Євгенію у фейсбуці на офіційній сторінці видання, а 5 грудня сповістили читачів, що припиняють співпрацю з одіозною журналісткою. Окрім цього, Євгенію Пліхіну віднесли до бази "Миротворця" за "наругу над пам'яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання за захист України від російського агресора".

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Заяву про звільнення Пліхіної підписала головна редакторка української версії Cosmopolitan Олександра Буринська. Офіційну позицію редакції журналу вона оприлюднила також на власній сторінці у фейсбуці.



Олександра Буринська відреагувала на скандал з Пліхіною у фейсбуці / Скріншот

Втім, коментатори почали прикріпляти до посту скріншоти з реакцією редакторки на скандальний пост Пліхіної, опублікованого 3 грудня. Там Буринська залишила "емоджі" у формі серця. Що цікаво, на момент фіксування "емоджі" Олександра лише одна зі всіх підписників Пліхіної так відреагувала на допис.

Олександра Буринська відреагувала "серцем" на допис Пліхіної / Скріншот з фейсбуку

Серед наявних коментарів є доволі гучні, де користувачі фейсбуку окрім звільнення Євгенії Пліхіної тепер вимагають і звільнення Буринської: "Своє особисте ставлення ви вже показали в "сердечку" до того посту. Дійсно шкода, що репутація бренду дуже постраждає через вашу заступницю і вас особисто!", "Що, справді, був лайк редакторки? Тоді не розслабляємся, пишемо листи Пелс, щоб звільнила все керівництво. Пишу тоді ще один лист. Дякую вам за уважність!", "От же ж брехлива істота. Що скажете з приводу вашого "сердечка" під постом тієї гидоти? Думаю, центральний офіс також і ваше запитання розгляне", "Те сердечко під постом Пліхіної означає засудження чи підтримку? Як ви це поясните? Чи намагаєтеся всидіти на двох стільцях?", "Буринська, ти в повному лайні. Всі бачили твої сердечка під знущальними глузуванням над похороном Героя України. Пізно вибачатися, твоєму паскудному виданню кінець".



Користувачі фейсбуку вимагають звільнення Олександри Буринської / Скріншоти з фейсбуку

Що відомо про Олександру Буринську? З 1 квітня 2016 вона обіймає посаду головного редактора видання Cosmopolitan. До цього 2 роки на посаді перебувала Анна Баздрева. Відомо, що Олександра закінчила Інститут журналістики Київського національного університету ім.Т.Шевченка та пройшла курс "Видавнича справа" в Лондонському університеті мистецтв. У віці 19 років почала працювати в журналі ELLE Україна асистентом фоторедактора.

Згодом у цьому ж виданні була редактором відділу новин і рубрики "Стиль життя", а також шеф-редактором глянцю під керівництвом головного редактора Соні Забуги. У 2014 році видавничий дім Hearst Shkulev Ukraine придбав ліцензію на видання Cosmopolitan і сайт cosmo.com.ua в 2014 році, і після двох років головування Баздревої жінка стала головним редактором глянцю.