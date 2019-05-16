Після пологів: Тіна Кунакі приголомшила розкішним виходом на Каннському кінофестивалі – фото

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / www.gettyimages.com

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка у квітні 2019 року вперше стала мамою, після пологів тривалий час не з'являлася на публіці та світських заходах. Шанувальники з нетерпінням очікували на перший вихід зірки після пологів і він пройшов вражаюче! Молода мама вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у середу, 15 травня.

Для другого дня кінофестивалю Тіна Кунакі одягнула довгу оксамитову сукню з великим бантом, підкресливши пишне декольте та струнку фігуру через місяць після пологів.

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Модель сміливо позувала перед об'єктивами фотографів та виглядала впевнено і красиво. Для червоної доріжки дружина Венсана Касселя обрала нюдовий макіяж, зробивши матовий тон обличчя та легкий акцент коричневими тінями на очах. Волосся Тіна також розпустила і виглядала дуже свіжо у такому образі.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Getty Images

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Getty Images

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Getty Images

Додамо, 22-річна Тіна Кунакі і 52-річний Венсан Кассель одружилися у серпні 2018 року. Для дівчини дочка Амазоні стала першою і третьою для актора. У Касселя є ще дві дочки, які народилися у шлюбі з італійською актрисою Монікою Беллуччі.

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Теги: LifeStyle Мода Тіна Кунакі Каннський кінофестиваль Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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