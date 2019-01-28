Після прем’єри фільму про Майкла Джексона ще один чоловік заявив про домагання співака

Днями в США відбулась прем’єра документального фільму "Залишаючи Неверленд", який розповідає про педофільські нахили покійного Майкла Джексона. Після прем’єри стрічки 35-річний Майкл Джейкобс-Хаген зізнався про власну дитячу травму, яку зазнав через поп-виконавця.

Перед виходом скандальної кінокартини двоє чоловіків – танцівник Вейд Робсон та Джеймс Сейфчак повідомляли, що Майкл Джексон домагався першого та ґвалтував другого у дитячому віці. У The Mirror кілька днів тому стало відомо, що з’явилась нова ймовірна жертва злодіянь Джексона.

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За словами журналістів, Майкл Джейкобс-Хаген поділився, як в юному віці мав зв’язок з легендою музичної сцени. Якогось разу артист відвіз хлопчика в готель та поклав з собою у ліжку, запитуючи, чи той любить його і чи хоче з ним ще раз зустрітись. Після цього він показував йому книгу зі світлинами голих хлопчиків.

Він переступив межу зі мною та іншими дітьми. Зараз мені майже стільки ж років, скільки було Майклу, коли він зустрічався зі мною,

– вразив заявою чоловік, додавши, що ця ситуація завдала йому травми на все життя.

В той же час критики називають фільм "Залишаючи Неверленд" не документальним фільмом, а фільмом жахів, а деяких глядачів, які були присутні на показі стрічки, навіть нудило.

Що відомо про фільм "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму про культового виконавця відбулась в США в рамках кінофестивалю Sundance. Фільм показуватимуть з 24 січня по 3 лютого для всіх бажаючих на заході. В описі до фільму зазначалось, що в час популярності Майкла Джексона він мав інтимні зв'язки з хлопчиками восьми і десяти років. Про це розповіли режисарам нового фільму самі жертви, яким наразі "за тридцять". Самі ж родичі поп-короля категорично заперечують те, в чому звинувачують співака.