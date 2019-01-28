Після прем’єри фільму про Майкла Джексона ще один чоловік заявив про домагання співака

316
Майкл Джексон
Майкл Джексон / www.billboard.com

Днями в США відбулась прем’єра документального фільму "Залишаючи Неверленд", який розповідає про педофільські нахили покійного Майкла Джексона. Після прем’єри стрічки 35-річний Майкл Джейкобс-Хаген зізнався про власну дитячу травму, яку зазнав через поп-виконавця.

Перед виходом скандальної кінокартини двоє чоловіків – танцівник Вейд Робсон та Джеймс Сейфчак повідомляли, що Майкл Джексон домагався першого та ґвалтував другого у дитячому віці. У The Mirror кілька днів тому стало відомо, що з’явилась нова ймовірна жертва злодіянь Джексона.

Читайте також: Лікар зробив сенсаційну заяву про знущання батька Майкла Джексона над сином

За словами журналістів, Майкл Джейкобс-Хаген поділився, як в юному віці мав зв’язок з легендою музичної сцени. Якогось разу артист відвіз хлопчика в готель та поклав з собою у ліжку, запитуючи, чи той любить його і чи хоче з ним ще раз зустрітись. Після цього він показував йому книгу зі світлинами голих хлопчиків.

Він переступив межу зі мною та іншими дітьми. Зараз мені майже стільки ж років, скільки було Майклу, коли він зустрічався зі мною,
– вразив заявою чоловік, додавши, що ця ситуація завдала йому травми на все життя.

В той же час критики називають фільм "Залишаючи Неверленд" не документальним фільмом, а фільмом жахів, а деяких глядачів, які були присутні на показі стрічки, навіть нудило.

Що відомо про фільм "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму про культового виконавця відбулась в США в рамках кінофестивалю Sundance. Фільм показуватимуть з 24 січня по 3 лютого для всіх бажаючих на заході. В описі до фільму зазначалось, що в час популярності Майкла Джексона він мав інтимні зв'язки з хлопчиками восьми і десяти років. Про це розповіли режисарам нового фільму самі жертви, яким наразі "за тридцять". Самі ж родичі поп-короля категорично заперечують те, в чому звинувачують співака. 

Теги: LifeStyle Музика Секс-скандал
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1569
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1086
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1774
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3830
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2366
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
3041
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук