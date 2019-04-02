Після привітання від принца Гаррі і Меган: шанувальниця герцогів померла на 100-му році життя

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Принц Гаррі і Дафна Данн
Принц Гаррі і Дафна Данн / Instagram / @daphne_thin

99-річна шанувальниця принца Гаррі Дафна Данн померла через декілька днів після дня народження, яке святкувала 29 березня у лікарні. Що цікаво, у цей день ветеранка Другої світової війни отримала лист-привітання від герцогів, що було для неї найбільш неочікуваним подарунком.

Нещодавно мережу розчулила новина про лист, який принц Гаррі та Меган Маркл надіслали своїй найвідданішій і найстаршій шанувальниці. 29 березня Дафні Данн виповнилося 99 років. На момент святкування жінка перебувала в лікарні, однак її родичі допомогли поділитися радісною новиною на її сторінці в Instagram.

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Дафна поділилася світлиною, на якій вона лежить на лікарняному ліжку, поруч з нею стоять декоративні цифри, які свідчили про її вік, а сама вона читає листа від герцогів Сассекських.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daphne Dunne (@daphne_dunne)

Однак як повідомили близькі Дафни Данн на її сторінці, ветеранка Другої світової війни пішла з життя вранці 1 квітня. Їй не вдалося побороти пневмонію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daphne Dunne (@daphne_dunne)

Що відомо про знайомство принца Гаррі з Дафною Данн? Жінка давно перебуває в інвалідному візку, однак це не заважало їй відвідувати всі зустрічі, коли принц Гаррі прилітав у Австралію. Вперше жінка познайомилася з внуком Єлизавети ІІ у 2015 році біля Сіднейського театру. Вдруге вони побачилися у 2017 році. Принц Гаррі завжди підходив до жінки і сідав поруч з нею, аби поспілкуватися. А на третій зустрічі, восени 2018 року, він познайомив Дафну Данн зі своєю нареченою Меган Маркл.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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