Після провалів у прокаті: "Зоряні війни 9" показали новий результат після Різдва

Близько тижня тому у світовий реліз вийшов дев'ятий епізод "Зоряних війн", який гучно провалився у прокаті і отримав не надто схвальні відгуки від кінокритиків. Однак після того, як у світі відсвяткували Різдво, фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" пішов на поправку.

Днями ми писали про те, що "Зоряні війни 9" провалилися у прокаті в Китаї, а незадовго після цього The Hollywood Reporter повідомив, що фінальний епізод про Скайвокерів виправляє сумну картину касових зборів.

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У домашньому прокаті в Північній Америці в день Різдва картина зібрала 35 мільйонів доларів. Ця сума непоказно показує успішність епізоду, адже ще більший касовий збір вдалося зібрати лише сьомій частині, яка мала назву "Пробудження Сили". У різдвяний день 2017 року вона зібрала 49,3 мільйона доларів.

На другому місці опинилася стрічка "Джуманджі: Новий рівень". 25 грудня фентезійний бойовик зібрав 12,5 мільйонів доларів. Додамо, що за перший вікенд у прокаті в Китаї "Зоряні війни 9" зібрали всього 12 мільйонів доларів.

Зоряній війни 9: трейлер українською дивитися онлайн