Після резонансного скандалу український Vogue представив нового редактора

829
Головний редактор українського Vogue – Філіп Власов
Головний редактор українського Vogue – Філіп Власов / vogue.ua

Український Vogue представив нового головного редактора популярного видання. Ним став Філіп Власов.

Хто став новим редактором українського Vogue

Як повідомляє Vogue.UA, чоловік вже не перший рік співпрацює з журналом. Зокрема, Філіп Власов створив і очолював відділ моди видання упродовж 2 років. Останнім часом він працював креативним директором українського fashion-ритейлера Asthik Group.

Читайте також: Скандал із шеф-редактором Vogue Україна: Ольга Сушко звільнилась з журналу

Я рада, що Філіп повертається в Vogue UA в новому статусі головного редактора. Його професіоналізм і досвід дуже допомогли нам на старті проекту, і я впевнена, що він разом з нашою командою зможе реалізувати багато нових яскравих проектів і творчих ідей,
– розповіла видавець Vogue UA Олена Чернова.

Прокоментував нове призначення і сам Філіп Власов. Головний редактор українського Vogue зізнався, що для нього велика честь отримати таку посаду. Окрім цього, Філіп Власов розповів, як він бачить розвиток журналу. 

"Велика честь – повернутися в проект в новій якості і продовжити працювати з командою дійсно надздібних людей, які з такою витонченістю ламають модні стереотипи і домагаються, здавалося б, неможливого. Український Vogue з першого номера не перестає дивувати як своїх читачів, так і найдосвідченіших професіоналів модної індустрії. В умовах світу, який швидко змінюється, цим ми і продовжимо займатися – надавати нового змісту друкованої версії журналу, експериментувати з цифровими технологіями, а головне – завжди надихати свою аудиторію", – зізнався Філіп Власов. 

Що сталось з попереднім шеф-редактором

Ольга Сушко, яка очолювала журнал до 9 листопада 2018 року, покинула глянець після резонансного скандалу. Журналістку звинуватили у плагіаті та показали докази її копірайту. Редактор українського Vogue опублікувала авторську статтю, яка за змістом дуже була схожою на колонку Шахрі Амірханової, що вийшла у журналі Harper’s Bazaar ще в 2006 році. У мережі одразу ж навели порівняння двох робіт та остаточно викрили плагіат. 

 

Після чималого резонансу Ольга Сушко прокоментувала інцидент. За її словами, авторську статтю головного редактора написав позаштатний журналіст, оскільки сама Ольга мала надто багато роботи. Не перевіривши текст на плагіат, вона опублікувала його в червневому випуску Vogue, після чого й встряла у гучний скандал. Не забула шеф-редактор вибачитись перед Шахрі Амірхановою за таку, фатальну для її кар'єри, помилку.

Я зворушена, що ця дівчинка зберігала мій лист упродовж 12 років і він щось для неї означав! Я писала його в складний момент свого життя і, здається, у неї він зараз теж непростий. І вона його непогано відредагувала,
– з гумором відповіла на це Шахрі Амірханова.

Згодом з'ясувалось, що Ольга Сушко неодноразово запозичувала чужі роботи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olga Sushko (@olgasushko)

Після службової перевірки представники українського Vogue відсторонили від роботи редакторку, а після її звільнення призначили на її місце Олену Чернову, яка тимчасово очолила глянець. Тепер же видання отримало нового головного редактора, завданням якого буде повернути довіру читачів та відновити славу глянцю. 

Теги: LifeStyle Новини України журналісти Скандал ЗМІ
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
66290
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
сьогодні 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1649
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
сьогодні 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 999
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19612
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2965
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук