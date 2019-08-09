Після розкішного весілля в Італіїї Хайді Клум та її чоловіка оштрафували на 6 тисяч євро: деталі

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Хайді Клум та Том Каулітц
Хайді Клум та Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Днями відома німецька модель Хайді Клум та її бойфренд Том Каулітц зіграли пишне весілля поблизу острова Капрі. Однак після розкішного святкування місцева поліція були змушена оштрафувати новостворене подружжя на чималу суму.

Про неприємну ситуацію, у яку потрапила 46-річна німецька супермодель Хайді Клум та її 29-річний чоловік том Каулітц повідомляє видання Radar Online. У джерелі зазначається, що через кілька днів після весілля молоде подружжя було змушене спустошити свій гаманець на 6 тисяч євро.

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Річ у тім, що закохані порушили місцевий закон, скупавшись у водах знаменитого Блакитного гроту, плавання у якому суворо заборонене. Також варто додати, що це було друге свідоме правопорушення зірок, адже минулого року, в серпні 2018, Хайді Клум і Том Каулітц скупалися там вперше, опублікувавши відео на сторінці в Instagram. Однак тоді місцева поліція вирішила не штрафувати зіркову пару.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Хайді Клум
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