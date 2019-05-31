Після розлучення Адель придбала розкішний маєток за 10 мільйонів доларів: фото будинку

Англійська співачка Адель не встигає сумувати після розлучення з чоловіком. Найбагатша артистка Великобританії знайшла вигідну можливість вкласти зароблені гроші – придбати ще один будинок, ціна якого перевищує 10 мільйонів доларів.

У квітні 2019 року стало відомо, що Адель розлучається зі своїм чоловіком, якому ще у 2017 році присвячувала зворушливі промови зі сцени. Після цього мережу підірвала новина, що співачка може втратити половину статків. А, оскільки вона була визнана найбагатшою артисткою Британії, яким до 30, то за свій достаток варто було хвилюватися.

Читайте також: Адель прокоментувала своє розлучення кумедним "мемом": фотофакт

Ймовірно, найкращим варіантом для вкладення грошей Адель обрала нерухомість. Як повідомляє видання Variety, 31-річна виконавиця придбала ще один маєток в елітному районі Беверлі-Гіллз. Будинок площею 560 квадратних метрів був побудований у 1960-х роках. Він обладнаний 5 спальнями та 6 ванними кімнатами.

У помешканні також є простора вітальня з каміном, басейн, спортивний зал і бібліотека незвичайної форми, яка містить понад 2000 книг. Планування будинку не обмежилося лише відпочинковими кімнатами. Оскільки Адель повідомила про завершення співочої кар'єри, їй знадобився затишний просторий офіс для вирішення справ, не виходячи з дому.

Фото: Variety