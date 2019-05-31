Після розлучення Адель придбала розкішний маєток за 10 мільйонів доларів: фото будинку

635 Читать новость на русском
Адель придбала новий будинок
Адель придбала новий будинок / Колаж: LifeStyle 24

Англійська співачка Адель не встигає сумувати після розлучення з чоловіком. Найбагатша артистка Великобританії знайшла вигідну можливість вкласти зароблені гроші – придбати ще один будинок, ціна якого перевищує 10 мільйонів доларів.

У квітні 2019 року стало відомо, що Адель розлучається зі своїм чоловіком, якому ще у 2017 році присвячувала зворушливі промови зі сцени. Після цього мережу підірвала новина, що співачка може втратити половину статків. А, оскільки вона була визнана найбагатшою артисткою Британії, яким до 30, то за свій достаток варто було хвилюватися.

Читайте також: Адель прокоментувала своє розлучення кумедним "мемом": фотофакт

Ймовірно, найкращим варіантом для вкладення грошей Адель обрала нерухомість. Як повідомляє видання Variety, 31-річна виконавиця придбала ще один маєток в елітному районі Беверлі-Гіллз. Будинок площею 560 квадратних метрів був побудований у 1960-х роках. Він обладнаний 5 спальнями та 6 ванними кімнатами.

У помешканні також є простора вітальня з каміном, басейн, спортивний зал і бібліотека незвичайної форми, яка містить понад 2000 книг. Планування будинку не обмежилося лише відпочинковими кімнатами. Оскільки Адель повідомила про завершення співочої кар'єри, їй знадобився затишний просторий офіс для вирішення справ, не виходячи з дому.

Фото: Variety 

blog_ava
У Зеленського розповіли, коли сформують новий Кабінет Міністрів
сьогодні
3143
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Адель
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 686
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
сьогодні 09:29 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
92
Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
30 травня 15:32 Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
235
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
29 травня 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
1002
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
28 травня 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 1227
Новини
Більше новин
Залиште відгук