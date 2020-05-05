Після розлучення почав ходити до психолога, – Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю

Особисте життя Володимира Остапчука опинилось під прицілом всіх вітчиpняних ЗМІ. Наразі телеведучий офіційно розучився з Оленою Войченко, а журналісти приписують йому роман із Христиною Горняк. Як коментує він розрив та нові стосунки – дізнавайтесь у новині.

Відверто про особиcте життя Володимир Остапчук заговорив в інтерв'ю Люкс ФМ. Телеведучий зізнався, що наразі орендує квартиру в Києві, оскільки дві квартири залишив своїй колишній дружині Олені Войченко. А от про теперішнє особисте життя шоумен поки не готовий розповідати.

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"Щодо мого особистого життя… Як тільки вирішу, що дійсно готовий розповісти про нього, то одразу це зроблю. Знаєте, уже навіть соромно, що мого особистого життя так багато в ЗМІ", – поділився Володимир Остапчук.

Нагадаємо, що телеведучому приписують роман з 33-річною нотаріусом Христиною Горняк. Однак наразі чоловік не підтвердив цих чуток, підігріваючи розмови про роман загадковими кадрами.

Водночас про розлучення Володимир Остапчук не відмовляється спілкуватись. Журналістам Люкс ФМ він розповів, що з лютого 2020 року відвідує психолога, оскільки відчуває, що відчуває себе розбитим.

"Якщо бути відвертим, то після розлучення, у лютому, почав ходити до психолога. У мене зараз такий етап – я як пазл, який потрібно заново скласти. Я не бачу сенсу відповідати на гнівні коментарі в соцмережах. Себе дратувати? Навіщо? Я собі нормально, щасливо живу. Я знаю правду. У чужій родині сторонній ніколи не дасть ладу. Люди, щасливі, задоволені своїм життям, не пишуть хейт у соцмережах. А ті, хто так робить, просто чіпляють ярлики, намагаючись позбутися своїх страхів і комплексів", – додав він.

Не оминув Володимир Остапчук питань і про дітей. За словами зіркового татуся, він спілкується з Еваном та Емілією телефоном. Через карантин шоумен не відвідує нащадків.

Зараз я можу сказати: маю все, що потрібно. Коли люди говорять, що їм чогось не вистачає, хочеться запитати: "А якщо забрати у вас усе, що зараз маєте, як тоді будете почуватися?" Тому я дійсно щасливий,

– зазначив Володимир Остапчук.

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