Після розлучення з Ані Лорак її чоловік втратив прибутковий бізнес: деталі

Розлучення співачки Ані Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу було чи не найбільш обговорюваною темою 2018 року. І хоч пара вже офіційно розлучилась, про їх стосунки не перестали говорити. Так, днями стало відомо, що Мурат Налчаджіоглу втратив один зі своїх бізнес-проектів.

На своїй сторінці в Instagram екс-чоловік Ані Лорак заявив, що нічний клуб Famous, який вважався одним із престижних закладів у Києві, зачиняється. У ЗМІ підозрюють, що розлучення зі співачкою спонукало Мурата Налчаджіоглу позбутись прибуткового бізнесу, однак сам чоловік запевняє, що просто готує до старту новий проект.

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"Я, Мурат, засновник Famous, запрошую кожного з вас! Дякую друзі, що були всі ці 5 років разом зі мною. Скоро новий проект", – звернувся він до підписників.

Відомо, що закриття нічного клубу було гучною світською подією столиці. З такої нагоди Мурат Налчаджіоглу організував три вечірки, на які прийшли десятки людей. А вже з травня 2019 року клуб Famous офіційно припинив своє існування.

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?

Вкінці липня 2018 року журналісти підловили на зраді чоловіка співачки Ані Лорак. Тоді Мурат Налчаджіоглу відпочивав у власному клубі Famous з Яною Бєлявською, проявляючи на публіці ніжність до неї. Після публікації відповідних кадрів стосунки зіркової пари різко погіршились. Вже на початку грудня 2018 року Ані Лорак офіційно подала на розлучення. Шевченківський суд Києва розглянув звернення співачки та 31 січня 2019 року розлучив пару.



Згодом артистка презентувала щемливу композицію, в якій заспівала про зраду і втрату коханого чоловіка. І хоч Ані Лорак не коментувала розлучення з Муратом Налчаджіоглу, під час одного з виступу вона не стримала сльози.